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Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Müslümanları asimile olmaya çağırdı - Son Dakika

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Müslümanları asimile olmaya çağırdı

01.12.2021 02:01
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Müslümanları asimile olmaya çağırdı

Fransa'da, cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağırdı.

Fransa'da, cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, ülkedeki Müslümanları asimile olmaya çağırdı.

Zemmour, TF1 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde Fransızların ve "Fransız Müslümanların" cumhurbaşkanı olacağını savundu.

"Başkalarının aksine ben İslam ve İslamcılık arasında ayrım yapmıyorum. İkisi aynı şey. Ancak İslam ve Müslümanlar arasında ayrım yapıyorum. Tüm Müslümanları asimile olmaya, hukuki ve siyasi kural empoze eden İslam'ı uygulamayı reddetmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanan Zemmour, Yahudilere 1789'da söylenen "Yahudilere ulus olarak hiçbir şey vermemeliyiz, Yahudilere birey olarak her şeyi vermeliyiz" şeklindeki ifadenin Müslümanlar için geçerli olduğunu iddia etti.

Zemmour, ayrıca kadınları en iyi savunan cumhurbaşkanı adayı olduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcı Zemmour, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı

Seçimlere adaylığını henüz açıklamadan anketlerde kısa sürede hızla yükselen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3 bin avro para cezası çarptırılmıştı.

Mahkeme, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini, banliyölerde başörtülü Müslüman kadınların Fransa'da İslam hakimiyeti kurmak istediğini ileri süren Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine hükmetmişti.

cumhurbaşkanı, Fransa, Nisan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, Müslümanları asimile olmaya çağırdı - Son Dakika


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