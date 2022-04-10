Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına "utanç kaynağısın" diye tepki gösterildi - Son Dakika
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Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına "utanç kaynağısın" diye tepki gösterildi

10.04.2022 13:54
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına "utanç kaynağısın" diye tepki gösterildi

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye tepki gösterdi.

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye tepki gösterdi.

Zemmour, oyunu kullanmak için başkent Paris'in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi. Aşırı sağcı aday oyunu kullanmak için salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, Zemmour'a "utanç kaynağısın" diye bağırdı. Zemmour'un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de tahrip edildi.

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve "Fransız değerlerini" benimsemelerini istiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına 'utanç kaynağısın' diye tepki gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayına "utanç kaynağısın" diye tepki gösterildi - Son Dakika
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