Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour'un Afganistan'a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı - Son Dakika

Fransa'da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "hakaret" davası açtı.

Başkent Paris'e 20 kilometre mesafedeki kentin Belediye Başkanı Vilain, Zemmour'un sözlerini Viry-Chatillon'un onurunu ve itibarını zedelediği gerekçesiyle belediyesi adına Evry Mahkemesine şikayette bulundu.

Eric Zemmour 7 Şubat'ta çıktığı France İnter radyosunda, Müslümanların sosyal ve ticari hayatta görünür oldukları Roubaix, Trappes, Viry-Chatillon, Vitry ve benzer diğer banliyöleri Afganistan'a benzetmişti.

Zemmour daha öncede nefret teşvik ettiği için ceza almıştı

Paris Ceza Mahkemesi, 2020 yılında Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour'u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle bu yıl ocak ayında 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.