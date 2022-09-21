Fransız aşırı sağcı siyasetçi Zemmour, kullandığı izinsiz görseller için 115 bin avro ödedi - Son Dakika
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Fransız aşırı sağcı siyasetçi Zemmour, kullandığı izinsiz görseller için 115 bin avro ödedi

21.09.2022 17:27
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Zemmour, kullandığı izinsiz görseller için 115 bin avro ödedi

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci, yazar ve siyasetçi Eric Zemmour'un, nisanda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladığı videoda çok sayıdaki görseli izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakkında açılan "telif hakkı" davaları nedeniyle şu ana kadar 115 bin avro ödediği belirtildi.

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci, yazar ve siyasetçi Eric Zemmour'un, nisanda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladığı videoda çok sayıdaki görseli izinsiz kullandığı gerekçesiyle hakkında açılan "telif hakkı" davaları nedeniyle şu ana kadar 115 bin avro ödediği belirtildi.

L'Express haftalık dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Zemmour, izinsiz görsellerini kullandığı davacılara şu ana kadar on binlerce avro ödeme yaptı.

Zemmour, henüz kampanya dönemindeyken, şikayetler üzerine Youtube'dan kaldırılan 10 dakikalık videosunda aralarında France 2, France 3, France Culture televizyon kanallarının da bulunduğu çok sayıda medya organı ve kişiye ait görselleri izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

Ödediği paralar, karşı olduğu göçmenlere bağışlandı

Zemmour'un davacılara ödediği miktar şu ana kadar 115 bin avroyu buldu.

Davacıların her birine şimdiye kadar 15 bin ila 30 bin avro arasında ödeme yapan Zemmour, yargıda henüz karara bağlanmayan hakkındaki birçok dava nedeniyle de yüksek oranda para cezasına çarptırılabilir.

Davacıların bazıları aldıkları tazminatları, Eric Zemmour'un Fransa'dan gitmelerini istediği göçmenler ile yardım derneklerine bağışladı.

İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen Zemmour

Zemmour, 30 Kasım 2020'de Youtube'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu.

Le Monde gazetesi, Zemmour'un söz konusu videodaki 114 görseli izinsiz kullandığının belirlendiğini yazmıştı.

Youtube, 2 Aralık 2020'de söz konusu videonun, şiddet görüntüleri içerdiği gerekçesiyle 18 yaşından küçüklere erişimini engellemişti.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak öne çıkıyor.

Nisan'da cumhurbaşkanı seçiminde, aşırı sağın desteklediği politikalarıyla öne çıksa da Zemmour, ilk turda büyük bir hezimetle elenmişti.

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Kaynak: AA

Youtube, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız aşırı sağcı siyasetçi Zemmour, kullandığı izinsiz görseller için 115 bin avro ödedi - Son Dakika

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