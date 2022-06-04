Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı - Son Dakika
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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

04.06.2022 11:47

- Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı Fransa'da Nisan ayından yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.

- Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı

PARİS - Fransa'da Nisan ayından yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa'nın Nord bölgesinde yapılacak seçimlerinde Ulusal Birlik Partisinin adayı Guillaume Florquin'i desteklemeye Saint-Amand-les-Eaux kentine gelen aşırı sağcı Marine Le Pen'e yumurta fırlatıldı. Le Pen yere eğilirken, korumaları hemen devreye girdi. Parti sözcüsü Sebastien Chenu yaptığı açıklamada, "Onun yanındaydım. Her şey yolunda, bir çizik, bir leke yok. Yumurta ona isabet etmedi, korumasının eline çarptı" ifadelerini kullandı. Chenu, Le Pen'in saldırıdan sonra programına devam ettiğini belirtti. Olay yerinde bulunan bir esnaf ise Le Pen'e saldırı sırasında yüksek sesle hakaretler edildiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Marine Le Pen, Fransa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı - Son Dakika
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