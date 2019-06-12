Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak
1 saat önce
DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:43
DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter
hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen
mahkemeye sevk edildi.
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