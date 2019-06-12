Son Dakika Haberleri: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak
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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak

1 saat önce

DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi.

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak, System.String[]
DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:43 
Twitter, Ekonomi
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