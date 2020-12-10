Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyuyor - Son Dakika

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyuyor

10.12.2020 19:29
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyuyor, System.String[]

Fransa'da aşırı sağcı Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa'da aşırı sağcı Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Le Pen, PSG ile Başakşehir arasında salı günü oynanan maçta, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun, Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, France Inter radyosuna açıklamalarda bulundu.

"Amerikan ırksal savaşını, Fransa'ya ithal etmeye çalışmak isteyen bir hareket görüyorum." diyen Le Pen, salı günkü maçta yaşanan ırkçı olay nedeniyle düne ertelenen maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemlerin orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Le Pen, bazılarının ten rengi beyaz ile siyah olanları birbirinden ayırmaya çalıştığı söyledi. Bunu korkunç bulduğunu vurgulayan Le Pen, yaşanan her gelişme ve olaya ırkçılık gözüyle bakılmasına tepki gösterdi.

İnsanların ten rengi veya dinlerine göre belirlenmemesi gerektiğine işaret eden Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da bunu yapmakla suçladı.

Spor dünyasının tepkisine neden olmuştu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile salı günü oynadığı maçta, dördüncü hakemin, Yardımcı Antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın dün akşam kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Maç öncesinde her iki takımın futbolcuları ve hakemleri orta sahada diz çökerek, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etmişti.

Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalması, Türkiye, Fransa ve spor dünyasının tepkisine neden olmuştu.

Protesto, Fransa, Le Pen, PSG, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uçakta sürpriz anons! Pilotun jestine Başakşehirli futbolcular alkışla karşılık verdi Son Dakika: Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 220 kişi vefat etti, 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi 5 kişilik ailenin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, uyuşturucu bağımlısı çıktı 2 yaşındaki Esma'yı öldüren üvey baba, çocuğun öz amcalarına da silah çekmiş Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi         
18:56
Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek         
18:31
Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı         
17:56
TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı         
17:51
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi         
14:47
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 19:45:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, PSG ve Başakşehirli futbolcularının ırkçılığı protesto etmesinden endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei