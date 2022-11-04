Fransa Ulusal Meclisi'nde aşırı sağcı milletvekilinden siyahi vekile ırkçı sözler: Afrika'ya dön - Son Dakika
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Fransa Ulusal Meclisi'nde aşırı sağcı milletvekilinden siyahi vekile ırkçı sözler: Afrika'ya dön

04.11.2022 22:17

Fransa Ulusal Meclisi'nde göçmenlerin sorunlarına değinen siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo'nun konuşmasını kesen aşırı sağcı Milletvekili Greoire de Fournas, "Afrika'ya dönsün" diyerek bağırdı. Fournas'ın bu ırkçı tavrı sonrası mecliste tansiyon yükselirken, Bilongo, Fournas'ın sözlerinin utanç verici olduğunu ifade ederek, "Bugün Ulusal Meclis'te böyle bir hakarete uğrayacağımı düşünmemiştim" dedi.

Fransa Ulusal Meclisi'nde göçmenlerin sorunlarının görüşüldüğü oturumda tansiyon bir anda yükseldi. Sol kanattaki Fransa Boyun Eğmeyen Partisi'nin siyahi milletvekili Carlos Martens Bilongo mecliste yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee tarafından kurtarılan ve günlerdir Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmen için inebilecekleri bir liman bulma konusunda yardım çağrısında bulundu. Bilango konuşmasına devam ettiği esnada aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi milletvekili Gregoire de Fournas, " Afrika'ya dönsün" diye bağırdı.

MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ

Fournas'a diğer milletvekilleri tepki gösterince tansiyon bir anda yükseldi. Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun Pivet oturuma ara verdi. Daha sonra Braun-Pivet gerekli yaptırımların Meclis Bürosunda ele alınmasına karar vererek oturumu sonlandırdı.

"UTANÇ VERİCİ"

Olayın ardından yaptığı konuşmada Bilongo, Fournas'ın sözlerinin utanç verici olduğunu belirterek, "Bugün bazı insanlar bir kez daha ten rengimi tartışmanın merkezine koyuyor. Ben Fransa'da doğdum ve bir Fransız milletvekiliyim. Bugün Ulusal Meclis'te böyle bir hakarete uğrayacağımı düşünmemiştim" dedi

"SÖZLERİM MESLEKTAŞIM İÇİN DEĞİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan De Fournas ise sözlerinin Carlos Martens Bilongo'nun kendisini değil, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yönelik olduğunu söyledi. Fournas, "Sözlerim meslektaşım için değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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