Fransa'da aşırı sağcı politikacı Le Pen, daha fazla cami kapatılmasını istedi Açıklaması

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in son iki yılda 24 camiyi kapatmasını yetersiz görerek daha fazla caminin kapatılmasını talep etti.

Nisanda yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda elenmesine rağmen eski partisi Ulusal Birliğin (RN) meclisteki sandalye sayısını artıran Le Pen, Fransız kanalı BFMTV'de gazeteci Apolline de Malherbe'in sorularını yanıtladı.

Le Pen, İçişleri Bakanı'nı kastederek "Bize 10 yıl boyunca bunu yapmasın Darmanin Bey, zaten 5 yıldır bunu yapıyor. Bir camiyi orada kapatıyor, bir camiyi burada kapatıyor. Arada bir tane vaiz gönderiyor. Fakat topraklarımızdaki bütün radikal camileri kapatması lazım." dedi.

Gazeteci de Malherbe'in "hangi kriterlere göre bir caminin kapatılması gerektiği" sorusu üzerine Le Pen, bu kriterleri seçim zamanında Fransızlara sunduğuna işaret ederek radikal söylemde bulunan bütün Müslümanların da sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Macron yönetimine art arda eleştiriler

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan Cumhuriyet Adalet Mahkemesince (CJR) yargılanmasına da değinen Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un onu bakanlık görevinden almasını, hakimlerin ise makama bakmadan yargılamada bulunmasını talep etti.

Le Pen, Macron'un "sağ kolu" olarak bilinen Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında yasa dışı menfaat sağlama soruşturması açılmasına dair, "Emmanuel Macron, çıkar çatışmalarından şüphelenilen bir kişiyi bu kadar hassas bir konumda tutmak istiyor mu?" diyerek partisinin Kohler'in kızağa çekilmesi için yasa teklifi sunacağını aktardı.

Fransa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının işe yaramadığını söyleyen Le Pen, yaptırımların Fransızları zor durumda bıraktığını, Rusya'nın bu süreçte petrol ihracıyla 40 milyar avro ek gelir elde ettiğini belirtti.

Le Pen, yaptırımlar yüzünden Moskova'nın Fransa'ya gaz arzında kesinti yapması nedeniyle bu ve gelecek kışın daha da fazla zor geçeceğine işaret ederek yaptırımların düşünülmeden yapıldığını savundu.

Fransa'da iki yılda 24 cami kapatıldı

Paris yönetimi, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "radikalizmle mücadele" adı altında son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 24'ünü kapattı.

İçişleri Bakanı Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.