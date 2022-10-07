Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Zemmour'u ekrana alan kanallara vergi uygulanması talebi - Son Dakika
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Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Zemmour'u ekrana alan kanallara vergi uygulanması talebi

07.10.2022 16:29
Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Zemmour'u ekrana alan kanallara vergi uygulanması talebi

Fransa'da Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Benjamin Lucas, nefret suçundan cezası bulunan aşırı sağcı siyasetçi ve yazar Eric Zemmour'u ekrana çıkaran kanallara vergi uygulanmasını istedi.

Fransa'da Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Benjamin Lucas, nefret suçundan cezası bulunan aşırı sağcı siyasetçi ve yazar Eric Zemmour'u ekrana çıkaran kanallara vergi uygulanmasını istedi.

Lucas, Ulusal Meclis Finans Komitesi toplantısında "Zemmour karşıtı bir vergi" getirilmesini önerdi.

Zemmour'u kastederek, medya organlarına uygulanan yüzde 5,5'lik verginin nefret, ayrımcılık, kökene dayalı ırkçılık suçlarından hüküm giymiş bir kişiyi ekranlara çıkarmaları durumunda yüzde 90'a çıkarılmasını teklif eden Lucas, Fransız televizyon kanallarında yıllardır aşırı sağ propagandaların yer almasından yakındı.

Lucas böyle bir kontrol sisteminin halihazırda Belçika'da uygulandığını belirtti.

Öte yandan Eric Zemmour ise Lucas'ın "Zemmour karşıtı bir vergi teklifi sundum." paylaşımını Twitter'dan alıntılayarak, "Vergi, inkar, sansür... Tam solu anlatan ölçüler." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtlığıyla öne çıkıyor.

Paris Ceza Mahkemesi, 2020'de Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour'u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

Nisanda cumhurbaşkanı seçiminde Zemmour, ilk turda büyük bir hezimetle elenmişti.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Zemmour'u ekrana alan kanallara vergi uygulanması talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Zemmour'u ekrana alan kanallara vergi uygulanması talebi - Son Dakika
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