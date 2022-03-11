Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un adaylığını duyurduğu video Youtube'dan kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un adaylığını duyurduğu video Youtube'dan kaldırıldı

11.03.2022 15:19
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un adaylığını duyurduğu video Youtube'dan kaldırıldı

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un adaylığını duyurduğu video, izinsiz görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle YouTube'da erişime kapatıldı.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un adaylığını duyurduğu video, izinsiz görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle YouTube'da erişime kapatıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurduğu videodaki çok sayıda görüntüyü izinsiz kullanmakla yargılandığı davada, geçen hafta hakkında "telif hakkı ihlali" ve "ahlaki ve miras haklarının ihlali" yaptığına hükmedilen Zemmour'un videosu, YouTube Fransa'dan kaldırıldı.

YouTube Fransa'dan yapılan açıklamada, söz konusu klibe erişim engeli kararının, videodaki görüntülerin sahiplerinden birinin mahkeme kararını gerekçe göstererek kaldırılması talebi üzerine verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bir telif hakkı sahibi, platformu herhangi bir görüntünün telif haklarını ihlal ettiğine dair mahkeme kararı hakkında bilgilendirirse YouTube'un kanun gereği o içeriği hemen kaldırdığı ifade edildi.

Zemmour'un videosuna erişim sadece Fransa'daki YouTube kullanıcıları için engellendi. Dünyanın geri kalan kısmında video halen izlenebiliyor.

Paris Adli Mahkemesi, geçen hafta cuma günü verdiği kararda, Eric Zemmour, partisi Reconquete ve yakını François Miramont'un, klipte filmlerden izinsiz görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle "telif hakkı ihlali" yaptıklarına hükmetmiş, ancak klibin kaldırılmasını değil, klipten izinsiz kullanılan görsellerin çıkarılmasını istemişti.

Kararın 7 gün içerisinde uygulanmasını isteyen mahkeme, geç kalınan her gün için 1500 avro para cezası öngörmüş, ayrıca davacılara 70 bin avro ödenmesine hükmetmişti. Zemmour'un çevresi, kararı temyize götüreceklerini duyurmuştu.

İlk defa 30 Kasım'da yayımlanan 10 dakikalık klip, YouTube'da engellenmeden önce 3 milyondan fazla izlenmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Son dakika haber! Macron, Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir araya geldi

cumhurbaşkanı, Mahkeme, Youtube, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un adaylığını duyurduğu video Youtube'dan kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
15:16 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: ÖTV alınmasın dedik, dikkate alınmadı, üzülerek toplu ulaşıma zam yapacağız!
15:14 8 Mart'ta boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşini öldürmüştü! "Sevgilisi vardı" mazeretine sığındı
15:09 Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi?
15:05 Putin 'olumlu' konuştu, piyasa tepki verdi, dolar düştü!
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:26:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un adaylığını duyurduğu video Youtube'dan kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement