Üye Girişi
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı - Son Dakika

Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı

31.01.2022 20:21
Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 10 Aralık 2021'de, 18 yaşında bir erkeğe "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un danışmanı Olivier Ubeda hakkında 10 Aralık 2021'de, 18 yaşında bir erkeğe "tecavüzde bulunduğu" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Fransız basınının haberlerinde, mağdurun Ubeda hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Gencin geçen yıl Ubeda'nın yanında staj yaptığı ifade edilirken, Paris Savcılığının 10 Aralık 2021'de Ubeda hakkında soruşturma açtığı kaydedildi.

Ubeda'nın soruşturma kapsamında yarın polise ifade vereceği aktarıldı.

51 yaşındaki iletişim danışmanı, yaptığı açıklamada, suçlamayı reddederek bunun iftira olduğunu savundu.

Ubeda, Eylül 2021'de Zemmour'un ekibine katılmadan önce 2007'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçim kampanyası ekibinde yer alan isim olarak biliniyordu.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, 10 Aralık, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:19 Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:29:33. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Zemmour'un danışmanı hakkında tecavüz soruşturması açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement