Son Dakika Haberleri: Fransa'da aşırı sağın lideri Le Pen'e 300 bin euro'luk AP borcu

Fransa'da aşırı sağın lideri Le Pen'e 300 bin euro'luk AP borcu

12 saat önce

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'den, sahte asistan göstererek aldığı 300 bin euro'luk maaş ödemesini geri ödemesi istendi.

Fransa'da aşırı sağın lideri Le Pen'e 300 bin euro'luk AP borcu, System.String[]
Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'den, sahte asistan göstererek aldığı 300 bin euro'luk maaş ödemesini geri ödemesi istendi.

Fransa'da sahte asistan göstererek maaş ödemesi alan aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in aldığı 300 bin euro'yu Avrupa Parlamentosuna (AP) geri ödemesi isteniyor. İade talebi üzerine temyize giden Le Pen'e Avrupa adaletinden de ret gelince aşırı sağcı lider kesin olarak parayı ödemeye mahkum edildi. 300 bin euro'yu geri ödemesi istenen Marine Le Pen'in temyizde de lehine kanıt getirememesi üzerine borcu kesinleşti.

Aldığı asistan maaşının 300 bin euro'sunu iade etmek zorunda olan aşırı sağcı lider, bu kararı "saçmalık" olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saçma bulduğunu ifade eden Le Pen, kanıtları sunduğunu fakat Avrupa adaletinin incelemediğini, hak ihlali olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacağını açıkladı.

Öte yandan, söz konusu asistanın güncel AP seçimlerinde aday listesinde 10. sırada yer aldığı öğrenildi. - PARİS
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:43 Kaynak: İHA
Avrupa, Marine Le Pen, Fransa, Le Pen, Politika
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