Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor
1 saat önce
Fransa Kültür Bakanlığı, 15 Nisan’da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali’nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.
Fransa Kültür Bakanlığı
, 15 Nisan'da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali
'nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar yüzünden Notre Dame Katedrali'nin taşlarının düştüğü görüldü" denilerek, tarihi yapının çökme riskinin sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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