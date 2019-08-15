Son Dakika Haberleri: Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor
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Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor

1 saat önce

Fransa Kültür Bakanlığı, 15 Nisan’da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali’nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Fransa'da aşırı sıcaklar, Notre Dame Katedrali'nin çökme riskini artırıyor, System.String[]
Fransa Kültür Bakanlığı, 15 Nisan'da çıkan yangın sonucu çatısı tamamen harap olan Notre Dame Katedrali'nin, aşırı sıcaklar yüzünden çökme riski bulunduğu uyarısında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar yüzünden Notre Dame Katedrali'nin taşlarının düştüğü görüldü" denilerek, tarihi yapının çökme riskinin sürdüğü bildirildi.
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Notre Dame Katedrali, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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