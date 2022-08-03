Fransa'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 8 yaralı - Son Dakika
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Fransa'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 8 yaralı

03.08.2022 18:17
Fransa'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 8 yaralı

Fransa'da askeri patlayıcı madde üreticisi Eurenco'nun Bergerac'taki fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Fransa'da askeri patlayıcı madde üreticisi Eurenco'nun Bergerac'taki fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Fransız askeri patlayıcı madde üreticisi Eurenco'nun Fransa'nın güneybatısındaki Bergerac'ta bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Dordogne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1'i ağır toplam 8 kişinin patlamada yaralandığı ifade edilerek, patlamanın fabrika dışında herhangi bir yeri etkilemediğini aktardı.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının TSİ 17.00'de kontrol altına alındığı belirtildi.

Bergerac Belediye Başkanı Jonathan Priolead basına verdiği demeçte, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktararak, patlamanın nitroselülozla ilgili bir bölümde meydana geldiğini ifade etti.

Fabrika, askeri patlayıcı maddeler, itici gazlar, yakıtlar üretiyor ve sivil kullanım için patlayıcılar üretiyor. - PARİS

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Kaynak: İHA

Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da patlayıcı madde fabrikasında patlama: 8 yaralı - Son Dakika
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