Son Dakika Haberleri: Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu
Son Dakika Dünya Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu - Son Dakika Dünya

Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu

6 saat önce

Arkeologlar geçtiğimiz yaz Amiens'teki tarih öncesi sit alanı Renancourt'da topraktan çıkarılan 23 bin yaşında ve 4 santimetre uzunluğundaki Venüs heykelciğini çarşamba günü halka tanıttı.

Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu, System.String[]

Fransız arkeologlar, başkent Paris'in kuzeyindeki Amiens şehrinde 23 bin yıllık Venüs heykelciğini çok iyi korunmuş halde buldu. Konunun uzmanları, Paleolitik Çağ sonu toplumuna ışık tutan kadın figürünün tarih kitaplarına girecek kadar değerli olduğunu düşünüyor.


Arkeologlar geçtiğimiz yaz Amiens'teki tarih öncesi sit alanı Renancourt'da topraktan çıkarılan 23 bin yaşında ve 4 santimetre uzunluğundaki Venüs heykelciğini çarşamba günü halka tanıttı.

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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:43 
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