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Fransa'da avcı ataların şekillendirdiği 23 bin yıllık kadın figürü bulundu
6 saat önce
Arkeologlar geçtiğimiz yaz Amiens'teki tarih öncesi sit alanı Renancourt'da topraktan çıkarılan 23 bin yaşında ve 4 santimetre uzunluğundaki Venüs heykelciğini çarşamba günü halka tanıttı.
Fransız arkeologlar, başkent Paris'in kuzeyindeki Amiens şehrinde 23 bin yıllık Venüs heykelciğini çok iyi korunmuş halde buldu. Konunun uzmanları, Paleolitik Çağ sonu toplumuna ışık tutan kadın figürünün tarih kitaplarına girecek kadar değerli olduğunu düşünüyor.
Arkeologlar geçtiğimiz yaz Amiens'teki tarih öncesi sit alanı Renancourt'da topraktan çıkarılan 23 bin yaşında ve 4 santimetre uzunluğundaki Venüs heykelciğini çarşamba günü halka tanıttı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:43
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