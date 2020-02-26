Fransa'da avukatlardan meclis önünde emeklilik reformu protestosu - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te avukatlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etti.

Emeklilik reformu Ulusal Meclis'te görüşülürken, avukatlar meclisin önünde toplanarak reforma tepki gösterdi.

Macron ve reform karşıtı sloganlar atan ve pankartlar taşıyan avukatlar, aynı zamanda Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in istifasını istedi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, avukatların etrafında kordon oluşturarak olay çıkmasını engelledi.

Başbakan Edouard Philippe, dün yaptığı açıklamada, gerek görülmesi halinde reformu, Anayasa'nın 49-3 maddesi gereği, özel yetki kullanarak Ulusal Meclis'te oylanmadan geçirilebileceğini söylemişti. Muhalefet partileri ise buna karşı çıkmıştı.

Meclis'te 17 Şubat'tan bu yana görüşülen reform, hükümet ile muhalefet partileri arasında tartışmalara neden oluyor.

Emeklilik reformu ne öngörüyor?

Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor.

Reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.

Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanacağı belirtiliyor.

Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülen reformun 2022 itibarıyla uygulanması bekleniyor.

Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.

Reform tepkisi

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde yüz binlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti. Sarı yeleklilerin eylemlerinde olduğu gibi reform karşıtı protestolarda da polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışmalara neden olmuştu.

Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.