Fransa'da bağımsızlık yanlısı 9 teröriste soruşturma - Son Dakika

Fransa'nın Korsika adasında 9 kişi bağımsızlık yanlısı terör örgütü Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (FLNC) üyelik ve jandarmaya karşı terör saldırısından gözaltına alındı.

Fransa'nın güneyinde Akdeniz'de bulunan ve bağımsızlık yanlısı olan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC) terör örgütünün faaliyet gösterdiği Korsika Adası'nda 9 terörist hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Temmuz ayında Korsika'da jandarmayı hedef alan silahlı çatışmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü" üyeliği suçundan 9 kişinin gözaltına alındığı, ardından hakim karşısına çıkarılıp haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Korsika'nın iki bölgesinde Salı günü gerçekleşen baskınlar sonucunda yakalanan 9 kişiden 3'ünün tutuklu yargılanacağı açıklandı.

Öte yandan Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLNC) 1976'dan beri faaliyet gösteren ve adanın Fransa'dan bağımsız olmasını amaçlayarak terör saldırıları gerçekleştiren bir terör örgütü olduğu biliniyor. - PARİS