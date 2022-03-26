Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu

26.03.2022 13:19
Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri olan Orpea grubuna bağlı yaşlı bakımevlerinde kalanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin artan şikayetler ve sunulan raporlar üzerine suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da devlet, bakımevi alanında dünya lideri olan Orpea grubuna bağlı yaşlı bakımevlerinde kalanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin artan şikayetler ve sunulan raporlar üzerine suç duyurusunda bulundu.

Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon, gazeteci Victor Castanet'in bakımevlerinde yaşanan olumsuzlukları konu edinen araştırma kitabının akabinde sunulan raporda bakımevlerinde "ciddi işlevsizlikler" olduğunun görüldüğünü belirtti.

Devletin Orpea grubu hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğunu aktaran Bourguignon, ayrıca kuruluşa ödenen kamu bağışlarının amacı dışında kullanılmasının tespit edilmesi nedeniyle iadesinin talep edildiğini bildirdi.

Söz konusu Bakanlık da Maliye Genel Müfettişliği (IGF) ve Sosyal İşler Genel Müfettişliğinin (IGAS) hükümete sunduğu soruşturma raporunda, bakımevlerinde kalanlara yönelik kötü uygulamaları doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Öte yandan raporun "iş gizliliği" kapsamında sayıldığı için kamuoyuyla paylaşılmayacağı kaydedildi.

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Araştırma, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da bakımevi grubu Orpea hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika


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