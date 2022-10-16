Fransa'da "banliyölü gençler" akaryakıt kuyruklarında saatler süren bekleyişi 20 dakikaya düşürdü

Fransa'da sınırlı akaryakıt tedariki nedeniyle istasyonlar önünde saatler alan ve sürücüler için eziyete dönüşen benzin kuyrukları banliyö gençlerinin müdahalesiyle oldukça kısaldı.

Paris'in banliyösü Aulnay-sous-Bois'da gönüllü gençler, mahallelerindeki benzin istasyonlarının önündeki kuyrukları düzene sokup araya kaynayanları engelleyerek akaryakıt bekleme çilesini birkaç saatten 20 dakikaya kadar indirdi.

Birçok giriş olan mahalledeki trafik akışını aralarında paslaşarak düzene sokan gençler, araç sürücülerinin birbirini sollamasını, trafiğin tıkanmasına yol açacak girişimleri engelleyerek meydana gelebilecek benzin kavgalarının da önüne geçiyor.

"Banliyölü" algısını yıkıyorlar

Gönüllülerden Bilal isimli genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki akaryakıt krizinin mahallelerine de sıçradığını belirtti.

Mahallede arbede yaşanmasını engellemek ve düzensizliği çözüme kavuşturmak için sorumluluk aldıklarını anlatan Bilal, "Var olan (yanlış) imaja rağmen, iyi vatandaşlar olduğumuzu gösteriyoruz. Biz de herkes gibiyiz." dedi.

Ben isimli genç de krizin ilk günlerinde sürücülerin mahalledeki benzin istasyonunda saatlerce beklediğini, olaya el attıklarından bu yana bekleme süresinin yarım saatin altına düştüğünü aktardı.

Mahallenin girişlerini kontrol altına aldıklarını, her giriş noktasından araçların sıra halinde girmelerini sağladıklarını söyleyen Ben, sürücülerin gençlerin bu gönüllü girişimi karşısında önce şaşırdıklarını, olumlu netice nedeniyle memnun olduklarını söylediklerini ifade etti.

Gençlerden Djibril, ülkedeki akaryakıt kuyruklarında çok fazla kavga yaşandığına dikkati çekerek "Başka yerlerde bıçak bile çekenler var." diye konuştu.

Djibril, gençlerin mahallenin sükunet ve huzuru için burada olduğunu kaydetti.

Araç sürücüleri inisiyatiften memnun

Araç sürücüsü Julien, "Bir hafta önce Bondy kentindeki bir akaryakıt kuyruğunda 1,5 saat bekledim, mahalleli gençlerin yönettiği bu kuyrukta ise sadece 10 dakika bekledikten sonra benzin aldım." şeklinde konuştu.

Benzin kuyruklarında yaşanan kavgalara ve saldırılara işaret eden Julien, gönüllü gençlerin müdahalesinden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Julien, banliyö gençlerinin bu inisiyatiflerinin örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Sağlık görevlilerine öncelik veriliyor

Taksi şoförü Redwan da bu benzin istasyonuna en son geldiğinde 1 saatlik kuyruk olduğunu ve akaryakıt alamadığını belirterek bu sefer akaryakıtını alabilmek için 5 dakikadan az beklediğini anlattı.

Redwan, mahalleli gençlerin çok saygılı olduğundan ve iyi iş çıkardığından bahsederek öncelik tanınan sağlık görevlisinin 5 dakikada akaryakıt alıp yoluna devam etmesini örnek gösterdi.

Melisa isimli sürücü ise geçen hafta bu bölgeye geldiğinde gençler yokken 2 saat kuyrukta beklediğini, sürücülerin birbirini sollamaya çalıştığını ve çok fazla tartışma yaşandığını söyledi.

"Bugün daha iyi geçiyor." diyen Melisa, bekleme süresinin oldukça kısaldığına vurgu yaptı.

Fransa'da hükümet akaryakıt krizini henüz tam çözemedi

Fransa'da eylül sonunda TotalEnergies rafineri çalışanlarının maaşlarında artış yapılması ve işten çıkarmaların durdurulması amacıyla başlattığı grevler ülkede akaryakıt tedarik sıkıntısına yol açtı.

Ülkedeki benzin istasyonlarının üçte birinde bu sıkıntı yaşanırken, istasyonların önünde de saatler süren uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Birçok bölgede akaryakıt satışlarına litre sınırı getirildi, uzun kuyruklarda çıkan kavgalarda çok sayıda yaralama olayı meydana geldi.

İşçi sendikalarının çağrısı üzerine grevler başka petrol firmalarına ve diğer sektörlere yayılırken, ülkenin en önemli gündemi benzin kuyrukları oldu.

Hükümet de krizin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan "zoraki çalıştırma" prosedürünü devreye soktu. Ancak en büyük işçi sendikası CGT, maaş görüşmelerinde beklenen ilerleme olmadığı gerekçesiyle prosedüre uymayacaklarını açıkladı ve ülke genelinde 18 Ekim'de grev çağrısı yaptı.