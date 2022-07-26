Fransa'da Başbakan, kabinesini enerji tasarrufu konusunda halka örnek olmaya çağırdı

Enerji darboğazıyla karşı karşıya olan Fransa'da Başbakan Elisabeth Borne, ülkede başlatılan enerji tasarrufu kampanyalarında kabine üyelerinin halka örnek olmasını istedi.

Borne tarafından bakanlıklara gönderilen genelgede, enerji tasarrufu konusunda hükümet üyelerinin görülmemiş bir çaba ortaya koyması talep edildi.

Genelgede, kamu binalarında 26 dereceden düşük sıcaklıklarda soğutma, 19 dereceden yüksek sıcaklıklarda ısıtma yapılmaması, elektrikli aletlerin çalışmazken fişte bırakılmaması, gereksiz ışıkların söndürülmesi, işe giderken ortak araba veya bisiklet kullanılması ya da elektrikli, karbon emisyonu düşük araçlara başvurulması gibi önlemler yer alıyor.

Borne, genelgede önlemlerin sadece tasarrufu artırmak için değil, topluma karşı bir örnek oluşturmak için de gerekli olduğunu vurgulayarak, bakanlıkları enerji tasarrufu ve örnek olmak için planlar oluşturmaya davet etti.

Fransa hükümeti, ülke genelinde 2 yıl içerisinde enerji tüketimini 2019'a kıyasla yüzde 10 düşürmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Journal de Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek günlerde klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getiren ve gece ışıklandırmalarını ülke genelinde yasaklayan iki kararname yayımlayacaklarını duyurmuştu.