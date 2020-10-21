Fransa'da başı kesilerek öldürülmüş halde bulunan öğretmen için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Fransa'da geçen hafta başı kesilerek öldürülmüş halde bulunan öğretmen için başkent Paris'te anma töreni gerçekleştirildi.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, çok sayıda siyasetçi ve öğretmenin ailesi katıldı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin unutulmayacağını söyledi.

Paty'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi veren Macron, Paty'nin Kur'an okuduğunu ve İslam medeniyeti ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Macron, özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Müslüman derneklere yönelik baskılar artıyor

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.