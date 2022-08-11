Fransa'da havalimanında bıçaklı kişinin öldürülmesine ilişkin 2 ayrı soruşturma açıldı - Son Dakika
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Fransa'da havalimanında bıçaklı kişinin öldürülmesine ilişkin 2 ayrı soruşturma açıldı

11.08.2022 16:43
Fransa'da havalimanında bıçaklı kişinin öldürülmesine ilişkin 2 ayrı soruşturma açıldı

Fransa'da başkente yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda, dün sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Fransa'da başkente yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda, dün sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Ulusal basının Bobigny savcılığına dayandırdığı bilgiye göre, havalimanında polisin ateş açması sonucu bıçaklı kişinin öldüğü olayla ilgili iki soruşturma açıldı.

Savcılığın soruşturmalardan birini, "kamu mensubunca kasten adam öldürme" gerekçesiyle açıp Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) devrettiği aktarıldı.

Diğer soruşturma ise "kamu mensubu kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle açılarak Hava ve Sınır Polisine (PAF) devredildi.

Le Parisien, yaşamını yitiren evsizin 32 yaşında, Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Martinik doğumlu olduğunu yazdı.

Olay

Paris Emniyet Müdürlüğü, polislerin dün sabah Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı tehditkar kişiyi etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.

Havalimanının kamuya açık 2F terminalinde meydana gelen olayda, sınır polisinin elinde bıçak bulunan bir kişiyi defalarca "elindeki bıçağı bırakması" yönünde uyardığı aktarılmıştı.

Bıçaklı kişinin, komutlara uymadığı ve polisin üzerine doğru geldiği sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Charles de Gaulle, Fransa, Güncel, Son Dakika

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