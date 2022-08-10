Fransa'da havalimanında sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişi öldü - Son Dakika
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Fransa'da havalimanında sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişi öldü

10.08.2022 11:32
Fransa'da havalimanında sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişi öldü

Fransa'da başkente yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda, sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'da başkente yakın Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda, sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polislerin bu sabah Roissy-Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda bıçaklı tehditkar kişiyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ulusal basınındaki haberler göre, havalimanının kamuya açık 2F terminalinde meydana gelen olayda, sınır polisinin elinde bıçak bulunan bir kişiye defalarca "elindeki bıçağı bırakması" yönünde komut verdiği aktarıldı.

Bıçaklı kişinin, komutlara uymadığı ve polisin üzerine doğru geldiği sırada sınır polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız basını, yaşamını yitiren kişinin, evsiz olduğunu yazdı.

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Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü Fransa'da havalimanındaki bıçaklı saldırgan öldürüldü Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı! Yanındaki Esmer Güzel Bakın Kim Çıktı!
Kaynak: AA

Charles de Gaulle, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da havalimanında sınır polisinin ateş açtığı bıçaklı kişi öldü - Son Dakika

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