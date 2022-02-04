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Fransa'da başörtülü duvar resmine soruşturma açıldı - Son Dakika

Fransa'da başörtülü duvar resmine soruşturma açıldı

04.02.2022 21:41
Fransa'da başörtülü duvar resmine soruşturma açıldı

Fransa'nın Grenoble kentinin bir sokağında "Müslüman" yazan Davud Yıldızı'yla başörtülü bir kadının duvar resminin çizilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın Grenoble kentinin bir sokağında "Müslüman" yazan Davud Yıldızı'yla başörtülü bir kadının duvar resminin çizilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu (CRIF) bu resme tepki göstererek Grenoble Savcılığına şikayette bulundu.

Bunun üzerine Grenoble Savcılığı, kentte 8 ay önce çizilen söz konusu duvar resmine ilişkin, "insanlığa karşı işlenen suça itiraz edildiği" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Grenoble Belediyesinin kültür işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Lucille Lheureux, yaptığı açıklamada, bu resmin çizilmesine ilişkin belediye bilgi verilmediğini ancak ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığını düşünmediğini belirtti.

Resmi çizen sokak sanatçısı Goin de yaptığı açıklamada, eserinin Müslümanların ve Yahudilerin acısını yansıttığını, bir kişiyi kökeni veya dini nedeniyle tehdit görenlere mesaj olduğunu kaydetti.

Bu resme tepki gösterenlerin Müslümanlara ve azınlıklara karşı ayrımcılık yapanların olduğunu vurgulayan Goin, cumhurbaşkanı seçimin öncesinde televizyon kanallarında Adolf Hitler'e yakın "faşist" fikirlerin yayıldığını belirterek, "(Bugün) Müslümanlar hakkında söylenenler, 1930 ve 1940'larda Yahudiler hakkında söylenenler gibidir." ifadesini kullandı.

Auvergne-Rhones-Alpes bölge yönetimi, Grenoble'daki bu duvar resmi nedeniyle duvar resimlerine yönelik sanat festivaline yapmayı planladığı para yardımını iptal etmişti.

Bölgeden 28 Ocak'ta yapılan açıklamada, Grenoble'da söz konusu resmin çizilmesinin "provokasyon" ve "kabul edilemez" olduğu savunulmuş, bunun sadece aşırıcılara fayda sağladığı, şiddete ve nefrete körüklediği iddia edilmişti.

Duvar resminin festivalle bir ilgisi olmamasına rağmen söz konusu yardımın kesilmesi kararı alınmıştı.

Resim geçen hafta Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinin aldığı kararın ardından siyaha boyanmıştı.

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Müslüman, Yahudi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da başörtülü duvar resmine soruşturma açıldı - Son Dakika


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