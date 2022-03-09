Fransa'da başörtülü kadının bulunduğu pankarta iktidar partisi meclis üyelerinden tepki - Son Dakika
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Fransa'da başörtülü kadının bulunduğu pankarta iktidar partisi meclis üyelerinden tepki

09.03.2022 14:40
Fransa'da başörtülü kadının bulunduğu pankarta iktidar partisi meclis üyelerinden tepki

Poitiers kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye binasına asılan pankartta başörtülü kadının bulunmasına iktidar partisi ve solcu meclis üyeleri tepki gösterdi.

Poitiers kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye binasına asılan pankartta başörtülü kadının bulunmasına iktidar partisi ve solcu meclis üyeleri tepki gösterdi.

Yerel La Nouvelle Republique gazetesinin haberinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeşiller Partili (EELV) belediyenin binasına asılan pankarttaki kadınlardan birinin başörtülü olduğu belirtildi.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) ve "Agir" partisinden oluşan belediye meclisindeki "Bizim önceliğimiz sizsiniz" grubu adına açıklama yapan Pierre-Etienne Rouet, belediye binasına asılan pankartta dini sembol taşıyan bir kadının yer almasının kabul edilemez olduğunu ve evrensel değerlere aykırı olduğunu savundu.

Merkez sol Sosyalist Partisi (PS) üyesi, eski milletvekili ve belediye meclis üyesi Alain Claeys da, pankartta başörtülü kadının yer almasına şoke olduğunu belirterek, "Bu, kadınların özgürlüğüne ilişkin sahip olduğum imaja uymuyor." ifadesini kullandı.

Claeys, çeşitliliğe karşı olmadığını ancak kadın hakları savunulduğunda başörtüsünün olmaması gerektiğini ileri sürdü.

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Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet, İktidar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da başörtülü kadının bulunduğu pankarta iktidar partisi meclis üyelerinden tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da başörtülü kadının bulunduğu pankarta iktidar partisi meclis üyelerinden tepki - Son Dakika
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