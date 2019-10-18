Son Dakika Haberleri: Fransa'da başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kuran sunucuya tepki büyüyor
Son Dakika Dünya Fransa'da başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kuran sunucuya tepki büyüyor

Fransa'da başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kuran sunucuya tepki büyüyor

21 dakika önce

Fransa’nın en çok izlenen haber kanallarından LCI’ın sabah haber programı sunucusunun, başörtüsü ile Hitler’in SS üniforması arasında paralellik kurması ülke genelinde yoğun tepki aldı.

Fransa'da başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kuran sunucuya tepki büyüyor, System.String[]

Fransa'daki haber kanallarından LCI'nın sabah kuşağı haber programı sunucusu Olivier Galzi'nin "başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kurması" ülke genelinde yoğun tepki aldı.


Sosyal medyada gazeteciye tepkiler çığ gibi artarken, televizyon yönetimi, kurumda çalışan gazetecileri bu tür hassas konularda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Adolf Hitler, Fransa, Sabah, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:42 
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