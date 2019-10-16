Son Dakika Haberleri: Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı
Son Dakika Dünya Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı

Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği” uyarısında bulundu.

Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son günlerdeki, başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.


Elysee Sarayı kaynaklarına göre, son dönemde bazı siyasetçilerin Müslüman ve göçmen karşıtı söylemlerinden rahatsız Macron, bu grupların "damgalanma" korkusu içinde yaşamalarından duyduğu endişe dile getirdi.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:12 
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