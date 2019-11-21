Son Dakika Haberleri: Fransa'da başörtüsü tartışması: Rahibe ile Müslüman kadının başörtülerinin amaçları farklı
Son Dakika Dünya Fransa'da başörtüsü tartışması: Rahibe ile Müslüman kadının başörtülerinin amaçları farklı - Son Dakika Dünya

Fransa'da başörtüsü tartışması: Rahibe ile Müslüman kadının başörtülerinin amaçları farklı

6 saat önce

Fransa'da Katolik bir rahibenin başörtüsü ve kıyafeti nedeniyle huzurevine kabul edilmemesi laiklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Fransa'da başörtüsü tartışması: Rahibe ile Müslüman kadının başörtülerinin amaçları farklı, System.String[]

Fransa'da Katolik bir rahibenin başörtüsü ve kıyafeti nedeniyle huzurevine kabul edilmemesi laiklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.


Belediye tarafından yönetilen huzurevinin laiklik ilkeleri çerçevesinde hiç kimsenin dini sembol taşımaması gerektiğini belirtmesi üzerine, bazı siyasiler ve gazeteciler İslami başörtüsü ile rahibe başörtüsünün farklı olduğunu savundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu'ndan "Başörtüsü" çıkışı: Bizi ne ilgilendirir Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 01:43:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da başörtüsü tartışması: Rahibe ile Müslüman kadının başörtülerinin amaçları farklı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]