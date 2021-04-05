Fransa'da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda Kovid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor - Son Dakika

Fransa'da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda Kovid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor

05.04.2021 00:15
Fransa'da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda Kovid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak çalışan lüks restoranlarda yemek yiyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını deldiği ileri sürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'te, bazı bakan ve milletvekillerinin, kaçak çalışan lüks restoranlarda yemek yiyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını deldiği ileri sürüldü.

M6 televizyon kanalının gizli kamerayla yaptığı çekimlerde, Paris'in göbeğinde yeraltına kurulmuş lüks restoranların, ünlü şeflerin hazırladığı menülerle gizlice hizmet verdiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, kısıtlamalar gereği sadece paket servis hizmeti vermesi gereken restoranlarda garsonlar ve müşterilerin maskesiz olduğu görülüyor.

Ayrıca bir kişi, bu hafta içerisinde bu lüks restoranlardan birkaçında bazı bakanlar ve milletvekilleriyle yemek yediğini söylüyor.

Söz konusu restoranlarda menü fiyatlarının 490 avroyu bulduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris Polis Müdürlüğünden haberin içeriğine dair soruşturma açılması, doğrulanması halinde bu restoranların sahipleri ve müşteriler hakkında kovuşturma başlatılması talebi gönderdiğini bildirdi.

Paris Polis Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin soruşturma açtı.

Güvenlik güçleri gizli partileri bastı

Diğer yandan, Aix-en-Provence bölgesinde yeraltında düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı parti jandarma tarafından basıldı.

Fuveau kentinde kullanılmayan bir bina etrafında çok sayıda aracın toplanması üzerine bölge sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, dün akşam saatlerinde kullanılmayan hangara baskın düzenledi.

Baskında hangarda bulunan yaklaşık 150 kişiye kısıtlamaları ihlal cezası verildi.

Paris Polis Müdürlüğü ayrıca, Saint-Denis banliyösünde mangal partisi yapanlara baskın düzenledi.

Partide en az 80 kişinin bulunduğunu bildiren polis, mangal malzemelerine el konulduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığı, mart sonunda duyurulan kısıtlama kurallarında ülke genelinde 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Marsilya'da da polis spor salonlarına yaptığı baskında 23 kişiye spor yapmalarına izin veren belge gösteremediği için ceza kesti.

Emriyet güçleri ayrıca 2 spor salonunda ilgilileri Kovid-19 kısıtlamalarına tam riayet etmedikleri için uyardı.

Daha önce uyarı alan bir spor salonu da aynı gerekçeyle 15 günlüğüne kapatıldı.

Yeni tedbirler dün yürürlüğe girmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı yeni tedbirlere göre daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Halka evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilme izni verilirken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getirildi.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri dışındakiler için kapatma kararı alındı.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatıldı.

Fransa, Nisan, Polis, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da bazı bakanlar, kaçak restoranlarda Kovid-19 kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor - Son Dakika


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