Son Dakika Haberleri: Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü
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Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü

49 dakika önce

Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.

Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü, System.String[]

Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.

Fransız basınındaki haberlerde, Pluvigner'de, F16 savaş uçağının, otoyola ve demir yollarına yakın bir yerde eğitim yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

Uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu ve kurtulduğu belirtildi.

Güvenlik önlemlerin alındığı olay yerine itfaiye ekiplerinin ve polisin sevk edildiği kaydedildi.

Belçika, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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