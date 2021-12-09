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Fransa'da belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı - Son Dakika

Fransa'da belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı

09.12.2021 22:35

Fransa'daki Cerdon kasabasının Belediye Başkanı Marc Chavent, yağan yoğun kar yağışı ile baş edemeyince sembolik olarak çıkardığı bir kararnameyle kar yağmasını yasakladı. Bütçeyi denkleştiremediğini dile getiren Başkan, "Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti" dedi.

Fransa'nın güneydoğusundaki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı kasabada kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve elektrik kesintisi meydana geldi.

KAR YAĞMASINI YASAKLADI

Kasabanın Belediye Başkanı Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için son çare olarak "kasabaya karın yağmasını yasaklayan" kararname yayımladı.

BÜTÇEYİ DENKLEŞTİREMEDİ

"Bu kasaba topraklarına karın yağması yasaklandı" yazılı kararnamede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Halkın bir kısmı karın soğuk, ıslak ve kaygan olmasından şikayet ediyor. Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti. Kasabanın geleceği için önemli diğer yatırımlardan vazgeçmeden, eskiyen kar küreme aracının yerine yeni bir araca 150 bin avro yatırım yapmak zor. Her kar yağışında elektrik dağıtım şebekesi bozuluyor. Bu dağlık kasabaya yeni yerleşen ancak kendilerini Lyon kentinin merkezinde gibi düşünen bazı sakinlerin kışın yolların durumundan ve elektrik kesintisinden şikayetleri göz önüne alınarak bu karara varıldı."

KARARNAME SEMBOLİK

Sorunlar nedeniyle çok sayıda şikayet telefonu ve e-mail aldığını açıklayan başkan Chavent, kararnamenin sembolik olduğunu, üst otoritelerin dikkatini çekmek için bunu yaptığını belirtti.

Fransa'da ağustosta bir başka belediye başkanı merkezi hükümetten yardım alamadığı için yine ilginç bir metoda başvurmuştu. Aveyron'daki Onet-le-Chateau kasabasının belediye başkanı, devlet yardımlarının kesilmesine tepki olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 12 bin 500 nüfuslu kasabanın nüfusuna karşılık gelecek şekilde 12 bin 500 mektup göndermişti.

Fransa'da belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı

Hükümet, Fransa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı - Son Dakika


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