Yerel basındaki habere göre, idari mahkemenin kentin yeni havuz kurallarındaki tesettürlü mayoya izin veren düzenlemeyi askıya almasının ardından Grenoble Belediyesi, mahkemenin bu kararına itiraz ederek dün Danıştaya başvurdu.

Fransa Açık'ın yöneticisinden, 'kadınlar tenisinin daha az ilgi çekici olduğu' sözleri için özür

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da belediye havuzlarında tesettürlü mayonun engellenmesi Danıştaya taşındı - Son Dakika

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