Son Dakika Haberleri: Fransa'da belediyeler bisiklet ve otomobilden sonra tekerlekli sandalye kiralalayacak
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Fransa'da belediyeler bisiklet ve otomobilden sonra tekerlekli sandalye kiralalayacak

13 dakika önce

Fransa’da belediyeler kiralık bisiklet, elektrikle çalışan otomobil ve mobiletten sonra vatandaşa istenildiğinde tekerlekli sandalye kiralanması için harekete geçti.

Fransa'da belediyeler bisiklet ve otomobilden sonra tekerlekli sandalye kiralalayacak, System.String[]
Fransa'da belediyeler kiralık bisiklet, elektrikle çalışan otomobil ve mobiletten sonra vatandaşa istenildiğinde tekerlekli sandalye kiralanması için harekete geçti.

Toulouse, fiziksel engellilere, yaşlılara veya yürüme zorluğu çekenler için elektrikle çalışan tekerlekli sandalye kiralayacak ilk kent oluyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:38 
Fransa, Dünya
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