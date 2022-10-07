Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor - Son Dakika
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Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

07.10.2022 12:44
Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor

Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken "akaryakıt sıkıntısı olacak" endişesiyle vatandaşlar farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturuyor.

Fransa'da benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken "akaryakıt sıkıntısı olacak" endişesiyle vatandaşlar farklı benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturuyor.

Ülkede, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor.

BFMTV kanalına konuk olan Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Veran, TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle grevin sürdüğünü ifade ederek, yarın akaryakıt bulamayacağı endişesiyle benzin istasyonlarına giden vatandaşların kuyruk oluşturduğuna değindi.

Ulusal basın, akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışabileceğini aktardı.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

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