Son Dakika Haberleri: Fransa'da bıçaklı bir saldırgan dört polisi öldürdü
BBC
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Fransa'da bıçaklı bir saldırgan dört polisi öldürdü

47 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda dört polis memuru hayatını kaybetti.

Fransa'da bıçaklı bir saldırgan dört polisi öldürdü, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Polis memuru olduğu belirtilen saldırgan, Paris'te Emniyet Genel Müdürlüğü önünde öldürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu bölge kordon altına alındı.

Saldırganın binanın avlusunda polislere bıçakla saldırmaya başladığı, olayın TSİ 14.00 sularında yaşandığı belirtildi.

Dün Fransa'da binlerce polis memuru gösteri düzenlemişti.

Polisler; kötüleşen çalışma koşullarını ve meslektaşları arasında intihar oranının artmasını protesto etmişlerdi.

Fransa, Paris, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:04 
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