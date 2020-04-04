Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
10 dakika önce
Fransa'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.
Fransa'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı.
Fransız basınındaki haberlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı ülkedeki Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bir saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi.
Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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