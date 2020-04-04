Fransa'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Fransa'nın güneyindeki Romans-sur-Isere semtinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.



Fransa'nın Lyon şehri yakınlarındaki Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bir saldırganın yerel saatle 11.00 civarında kalabalığa bıçakla saldırdığı belirtildi. Fransa'ya iltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirlenen saldırgan ve yanındaki arkadaşının gözaltına alındığı kaydedildi.



Olayın henüz terör saldırısı olup olmadığı belirlenemezken, polisin olayı çok yönlü olarak araştırdığı kaydedildi. - PARİS