Fransa'da bıçaklı saldırı: 76 yaşındaki yönetmen ağır yaralandı - Son Dakika

Fransa'nın Montpellier kentinde yazar ve yönetmen Alain Francon bıçaklı saldırıya uğradı. Francon'un sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Fransa'nın Montpellier kent merkezinde yer alan Saint-Roch kilisesi yakınlarında 76 yaşındaki yazar ve yönetmen Alain Francon bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yazarın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.

Terör şüphesi olmadığı belirtilen saldırının faili aranıyor. - PARİS