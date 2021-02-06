- Fransa'da binada patlama: 3 yaralı - Son Dakika

- Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

06.02.2021 13:47

- Fransa'da binada patlama: 3 yaralı Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

- Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

BORDEAUX - Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir binada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralanırken, 2 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Fransa'nın güneybatı sahil kenti Bordeaux'nun Chartrons semtinde bulunan bir binada patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar oluştuğu aktarıldı. Bitişikteki binada çökme meydana geldiği kaydedilirken, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, sokakta gazın kesildiği ifade edildi. Patlamaya yaklaşık 50 itfaiye erinden oluşan ekip müdahale ederken, yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

- Fransa'da binada patlama: 3 yaralı
- Fransa'da binada patlama: 3 yaralı

Bordeaux, İtfaiye, Patlama, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Fransa'da binada patlama: 3 yaralı - Son Dakika


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