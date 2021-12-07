Son dakika haberi... Fransa'da binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada bir kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı.

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğü belirtildi.

Arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin acilen olay yerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, olayda biri ağır 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, enkaz altındaki bir kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin arandığı, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği ifade edildi.

Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.