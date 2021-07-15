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Fransa'da binlerce kişi "aşı zorunluluğu" karşıtı gösteride Macron yönetimini protesto etti - Son Dakika

Fransa'da binlerce kişi "aşı zorunluluğu" karşıtı gösteride Macron yönetimini protesto etti

15 Temmuz 2021 Perşembe 01:29
Fransa'da binlerce kişi

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.

Fransa'da 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlanırken, on binlerce kişi düzenledikleri protestolarda yönetimin sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki politikalarına tepki gösterdi.

Başkent Paris ile Marsilya Avignon başta olmak üzere birçok kentte toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi ve "sağlık kartı" uygulamasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Paris'in farklı yerlerinden Cumhuriyet Meydanına doğru "Kahrolsun diktatörlük", "Macron istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen göstericilere polis müdahale etti.

Polisle çatışan göstericiler mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırdı, çöp kutularını devirerek yollarda barikat kurdu. Göstericiler ayrıca çöp konteynerlerini ve iş makinelerini ateşe verdi.

"Fransa'daki diktatörlüğü protesto etmeye geldim"

Göstericiye katılan Marie -Laure isimli Sarı Yelekli, AA muhabirine, Fransa'da 2,5 yıldan beridir sosyal ve vergi adaletsizliğine karşı sokaklara çıktıklarını söyledi.

Bugün de sağlık kartı uygulaması ile aşı zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten Marie-Laure, "Bu bir sağlık diktatörlüğü, ben de Fransa'daki bu diktatörlüğü protesto etmeye geldim. Ben aşıya değil zorunlu tutulmasına karşıyım. İnsanları zorlayamazsınız." diye konuştu.

Marie-Laure, Fransa'da 17 Kasım 2018'de Sarı Yeleklilerin benzin zammıyla başlayan fiyat artışına karşı sokaklara döküldüğünü belirtti.

"İnsanların durumu ortada, ancak Macron ekonomik krizi saklamak için bu fırsattan (salgın koşullarından) yararlanıyor. İsmini de ağzıma almak istemiyorum, benim için Cumhurbaşkanı bile değil, onu hatırlamak dahi istemiyorum." ifadelerini kullanan Marie-Laure, aşı zorunluluğuna uymayan sağlık çalışanlarının görevlerinden atılma riskiyle karşı karşıya bırakılmalarından yakındı.

Soyadını vermeyen Christine ismindeki hasta bakıcı, aşı zorunluluğuna tabi tutulan sağlık personellerine destek ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkmak için gösteriye katıldığını ifade etti.

Christine, "Macron istifa etsin, çünkü bu tür bir kararı aldığınızda diktatör olursunuz, biz de bu diktatörlükle mücadele ediyoruz." dedi.

"Hükümetimiz artık bizi dikkate almıyor"

Camelia ismindeki gösterici de sağlık kartı ve aşı zorunluluğunun yanı sıra Fransa'da benzin başta olmak üzere ürünlere yönelik fiyat artışını protesto etmek için geldiklerini aktardı.

"Hükümetimiz artık bizi dikkate almıyor, bu yüzden oy kullanmayı bile terk ettim. Çünkü yalnız bırakılıyoruz." diyen Camelia, Fransa için çalışan ve kendisini temsil edeceğini düşündüğü bir aday çıktığı zaman sandığa yeniden gitmeye başlayacağını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tüm hastane ve bakımevi personeli için Kovid-19 aşısının zorunlu olduğunu, ayrıca Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının genişletilerek 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını ifade etmişti.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, insanların Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemesi veya son 48 saatte yapılmış pozitif PCR testi sonucu göstermesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.

Protesto, Ekonomi, İstifa, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da binlerce kişi 'aşı zorunluluğu' karşıtı gösteride Macron yönetimini protesto etti - Son Dakika


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