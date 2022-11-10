Fransa'da binlerce kişi zam isteyerek sokaklara döküldü - Son Dakika
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Fransa'da binlerce kişi zam isteyerek sokaklara döküldü

10.11.2022 22:42

Fransa'da yüksek enflasyona isyan eden binlerce kişi maaşlarına zam yapılmasını talep ederek greve gitti. Protestolar nedeniyle başkent Paris'te toplu taşıma sistemi durma noktasına geldi.

Fransa'da binlerce kişi yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarına zam yapılmasını isteyen binlerce kişi sokağa indi. Ülke genelinde Genel Emek Konfederasyonu öncülüğünde maaşlarına zam yapılmasını isteyen çok sayıda meslek grubu 1 günlük greve gitti.

PARİS METRO HATTI DURMA NOKTASINA GELDİ

Greve öğretmenler, sağlık çalışanları ve demiryolu işçileri destek verirken, başkent Paris'te toplu taşıma sistemi felç oldu, bazı okullar kapandı. Paris'te işe gitmeye çalışanlar ise duraklarda ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Paris metro hattında 7 hat tamamen kapatılırken, 7 hat ise sadece yoğun saatlerde çalıştı.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERİ ALIYORUM"

55 yaşındaki kreş çalışanı Naima Nefzi yaptığı açıklamada, aldığı maaş ile temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirterek, et veya peynir gibi son kullanma tarihi geçen yiyecekleri daha ucuz olduğu için satın almaya başvurduğunu ifade etti.

YOLLAR KAPATILDI

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Opera Meydanı'na yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda, çok sayıda yol kapatıldı. Olaysız sona eren gösterilerde, eylemciler aralarına karışan Sarı Yelekliler ve Kara Blok üyelerinin taşkınlık çıkarmasına izin vermedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da binlerce kişi zam isteyerek sokaklara döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da binlerce kişi zam isteyerek sokaklara döküldü - Son Dakika
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