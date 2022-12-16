Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi

16.12.2022 10:25

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında 7 katlı bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişinin yaşamını kaybetti.

Fransa'nın Rhone bölgesindeki Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Rhone Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 03.12'de 7 katlı bir apartmanda yangın çıktığı belirtildi.

YANGININ NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Yangında ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 2'si itfaiyeci 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedeninin henüz tespit edilmediği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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