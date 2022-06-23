Fransa'da bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı

23.06.2022 20:30
Fransa'da bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı

Fransa'da sosyal medyada dolaşan görüntüde ülkenin kuzeyindeki bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan 23 yaşındaki gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da sosyal medyada dolaşan görüntüde ülkenin kuzeyindeki bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan 23 yaşındaki gencin gözaltına alındığı belirtildi.

La Voix Du Nord yerel gazetesinin haberine göre, salı günü sosyal medyada dolaşan görüntüde bir kişi Lille Sud Camisini çekerek, "Burası cami. Küçük bir cami, ancak cuma günleri çok kalabalık, yaklaşık 20 insanı öldürmenin bir yolu var." ifadesini kullanıyor.

Görüntüde konuşan kişi caminin önünde Müslüman olup olmadığına bakacağını, hepsini öldüreceğini ve daha önce hiç bu kadar kararlı olmadığını söylüyor.

Lille Savcılığı, söz konusu gencin, "bir dine mensup bir grubu öldürmekle tehdit etmek ve terör eylemi propagandası yapmak" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındığını aktardı.

Savcılık, gencin söz konusu görüntüde cami cemaatine yönelik tehditleri sarf eden kişi olduğunu kabul ettiğini, bunu alkolün etkisiyle yaptığını savunduğunu belirtti. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da, Lille kentindeki bir caminin "ciddi tehditlerin" hedefi olduğunu ve talimatı üzerine caminin polislerce güvenlik altına alındığını belirtti.

Bu arada, söz konusu görüntü ilgili kurumlara yapılan başvurular sonucu sosyal medyadan kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Fransa, Lille, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bir camiye saldırı düzenleme tehdidinde bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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