Fransa'da bir dernek, Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da bir dernek, Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti - Son Dakika

Fransa'da bir dernek, Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti

6 saat önce

Fransa'da bulunan insani yardım kuruluşu Baraka City, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti.

Fransa'da bir dernek, Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti, System.String[]

Fransa'da bulunan insani yardım kuruluşu Baraka City, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeli için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti.

Merkezi Paris'te bulunan Baraka City'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.

Sihamedi, Erdoğan ve Türk Hava Yollarına, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Son günlerde, Kovid-19 ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da son resmi verilere göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı 14 bin 459'a çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:52 Kaynak: AA

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