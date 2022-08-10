Fransa'da Seine Nehri'nden Manş Denizi'ne nakledilmek istenen balina uyutuldu

Fransa'da bir haftadır Seine Nehri'nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın, Manş Denizi'ne nakli sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine uyutulduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, jandarmaya bağlı uzmanların da içinde olduğu 60 kişilik ekip tarafından Normandiya'daki Calvados bölgesinde bulunan Ouistreham kentine nakledilen balina sabah saatlerinde uyutuldu.

Calvados bölgesi valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün gece Seine Nehri'nde bulunduğu arktan çıkarılarak kamyonla nakliyesine başlanan balinanın uyutulduğu kaydedildi.

Açıklamada "Kurtarma operasyonuna rağmen, balinanın ölümünü duyurmaktan üzgünüz." ifadesi kullanıldı.

Calvados Kurtama Ekibinden veteriner Ollivet Courtois, balinanın cildinde bozulmalar başladığını ve solunumunda kötüleşme olduğunu belirtti.

Acı çektiği gözlenen balinayı Manş Denizi'ne bırakmanın uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunduklarını aktaran Courtois, balinayı uyuttuklarını ifade etti.

Transfer işleminin riskli olduğu belirtilmişti

Fransa'da 2 Ağustos'ta Seine Nehri'nde tespit edilen 800 kilogramlık balinaya, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.

Zayıf ve bitkin haldeki balina, durumunun izlenmesi için Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.

Yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın strese girme ve telef olma riski de olsa nehirden çıkarılarak Manş Denizi'ne transfer edilmesine karar vermişti.