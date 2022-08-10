Fransa'da Seine Nehri'nden Manş Denizi'ne nakledilmek istenen balina uyutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da Seine Nehri'nden Manş Denizi'ne nakledilmek istenen balina uyutuldu

10.08.2022 13:33
Fransa'da Seine Nehri'nden Manş Denizi'ne nakledilmek istenen balina uyutuldu

Fransa'da bir haftadır Seine Nehri'nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın, Manş Denizi'ne nakli sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine uyutulduğu belirtildi.

Fransa'da bir haftadır Seine Nehri'nde sıkışan 4 metrelik beyaz balinanın, Manş Denizi'ne nakli sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine uyutulduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, jandarmaya bağlı uzmanların da içinde olduğu 60 kişilik ekip tarafından Normandiya'daki Calvados bölgesinde bulunan Ouistreham kentine nakledilen balina sabah saatlerinde uyutuldu.

Calvados bölgesi valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, dün gece Seine Nehri'nde bulunduğu arktan çıkarılarak kamyonla nakliyesine başlanan balinanın uyutulduğu kaydedildi.

Açıklamada "Kurtarma operasyonuna rağmen, balinanın ölümünü duyurmaktan üzgünüz." ifadesi kullanıldı.

Calvados Kurtama Ekibinden veteriner Ollivet Courtois, balinanın cildinde bozulmalar başladığını ve solunumunda kötüleşme olduğunu belirtti.

Acı çektiği gözlenen balinayı Manş Denizi'ne bırakmanın uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunduklarını aktaran Courtois, balinayı uyuttuklarını ifade etti.

Transfer işleminin riskli olduğu belirtilmişti

Fransa'da 2 Ağustos'ta Seine Nehri'nde tespit edilen 800 kilogramlık balinaya, hayatta kalması için sunulan bütün yiyecekleri reddedince vitamin takviyesi yapılmıştı.

Zayıf ve bitkin haldeki balina, durumunun izlenmesi için Paris'in kuzeyine 70 kilometre mesafedeki nehre bağlı 75 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde bir arka alınmıştı.

Yetkililer, kendi imkanlarıyla denize ulaşamazsa tuzlu sularda yaşam süren balinanın strese girme ve telef olma riski de olsa nehirden çıkarılarak Manş Denizi'ne transfer edilmesine karar vermişti.

YORUMLAR
500
Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı
Kaynak: AA

Manş Denizi, Normandiya, Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Seine Nehri'nden Manş Denizi'ne nakledilmek istenen balina uyutuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:50:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Seine Nehri'nden Manş Denizi'ne nakledilmek istenen balina uyutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement