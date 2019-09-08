Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.



Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, kutsal kitapta İslam'ın kadın imamları yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını söyledi.