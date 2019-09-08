Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.
Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, kutsal kitapta İslam'ın kadın imamları yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:45
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