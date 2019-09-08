Son Dakika Haberleri: Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı
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Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.

Fransa'da bir ilk: Namaz kadınlar tarafından kıldırıldı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami kapılarını açtı. Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yaptı.


Camide kadın erkek karışık oturan cemaate vaaz veren kadın imamlar, kutsal kitapta İslam'ın kadın imamları yasakladığına dair bir ifade bulunmadığını söyledi.

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Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:45 
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