Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak - Son Dakika

Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak

05.01.2021 21:43
Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak, System.String[]

Fransa'nın Toulouse kentinde, Cezayir asıllı İmam Muhammed Tatai hutbede okuduğu ve Yahudilerden bahsedilen Hadis-i Şerif'te "ırkçı nefrete tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Fransa'nın Toulouse kentinde, Cezayir asıllı İmam Muhammed Tatai hutbede okuduğu ve Yahudilerden bahsedilen Hadis-i Şerif'te "ırkçı nefrete tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Kentin en büyük camisi Empalot'un imamlığını yapan Tatai, 2017'de hutbede Arapça olarak, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Müslümanlar ile Yahudiler arasında ahir zamanda zuhur edecek olaylarla ilgili hadisini okudu.

Ertesi yıl Yahudi düşmanlığını körüklediği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonucu İmam Tatai, Toulouse Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme henüz duruşma tarihlerini belirlemedi.

Tatai'nin avukatları William Bourdon, Vincent Brenghart ve Jean Iglesis "davanın siyasi malzeme yapılmasının kaçınılmaz olacağı" konusunda endişelerini belirtti.

Avukatları Tatai'nin Hadis-i Şerif'i naklettiği metnin ırkçı nefrete tahrik edici herhangi bir unsurunun bulunmadığını ifade etti.

Toulouse, Cezayir, Arapça, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı "Türk mutfağı dünyada ilk 10'da değil" diyen Somer Şef geri adım attı: Bence dünyanın en değerli mutfağı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu Aşılar Güney Afrika kökenli koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olmayabilir Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı
Konyaspor, bu sezon 3 Büyükler'i mağlup etmeyi başardı Konyaspor, bu sezon 3 Büyükler'i mağlup etmeyi başardı         
21:48
Galatasaraylı Diagne'nin kaçırdığı penaltı tekrarlandı! İsmail Kartal çılgına döndü Galatasaraylı Diagne'nin kaçırdığı penaltı tekrarlandı! İsmail Kartal çılgına döndü         
21:18
ABD'de tartışma yaratan ambulans hizmeti kararı! Ağır hastalar ölüme terk edilecek ABD'de tartışma yaratan ambulans hizmeti kararı! Ağır hastalar ölüme terk edilecek         
20:58
Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor         
20:44
Kanal D'den Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak Kanal D'den Sadakatsiz hayranlarına kötü haber! Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:25
Gerginliği tırmandıracak hamle! ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı Gerginliği tırmandıracak hamle! ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı         
20:06
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor         
19:13
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada         
09:32
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 21:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da bir imam Yahudiler hakkındaki hadis okuduğu için yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei