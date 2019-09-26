Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor

Fransa'nın Rouen kentinde gece saat 02: 40'da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı.

Olayda ölü veya yaralanın olmadığını belirten valilik bölgedeki 13 kent sakinlerine evlerinde kalmaları uyasında bulundu. Bölgedeki okullar da bir günlüğüne tatil ilan edildi