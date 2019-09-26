Son Dakika Haberleri: Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor
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Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor

2 gün önce

Fransa'nın Rouen kentinde gece saat 02: 40'da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı.

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Fransa'nın Rouen kentinde gece saat 02: 40'da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı.

Olayda ölü veya yaralanın olmadığını belirten valilik bölgedeki 13 kent sakinlerine evlerinde kalmaları uyasında bulundu. Bölgedeki okullar da bir günlüğüne tatil ilan edildi

Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:03 
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