Fransa'da bir kimya fabrikasında dev yangın: Patlamalar devam ediyor
2 gün önce
Fransa'nın Rouen kentinde gece saat 02: 40'da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı.
Fransa'nın Rouen kentinde gece saat 02: 40'da bir kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı.
Olayda ölü veya yaralanın olmadığını belirten valilik bölgedeki 13 kent sakinlerine evlerinde kalmaları uyasında bulundu. Bölgedeki okullar da bir günlüğüne tatil ilan edildi
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:03
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